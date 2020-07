Na Hrvaškem 92 novih okužb, maske obvezne na bankah

Zagreb, 15. julija - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 92 novih okužb z novim koronavirusom, covid-19 pa ni zahteval življenj, so sporočili na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite. V državi je od danes obvezno nošenje zaščitnih mask tudi na poštah, v bankah, frizerskih in kozmetičnih salonih.