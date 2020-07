V Kopru razstava karikatur iz Pogovorov o branju

Koper, 15. julija - V avli Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru so danes odprli razstavo koprske karikaturistke Lorelle Fermo z naslovom Literatura v karikaturi. Gre za upodobitve 16 gostov mesečnih Pogovorov o branju, ki so se v Gledališču Koper zvrstili med oktobrom 2018 in letošnjim junijem. Razstava bo na ogled do konca avgusta.