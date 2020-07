Čezmejno sodelovanje na zahodnem delu Karavank obogatilo turistično ponudbo

Jezersko, 15. julija - Zaključuje se triletni projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken, ki je povezal 12 partnerjev z avstrijske Koroške in Gorenjske. Rezultat sodelovanja so tudi vlaganja v pohodniško in kolesarsko ponudbo. Povsem na novo je nastala turnokolesarska pot Trans Karavanke od Jezerskega do Korenskega sedla, dolga 132 kilometrov in razdeljena na pet etap.