Na okrogli mizi o osnutku zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku predvsem o koristi hiše otrok

Ljubljana, 15. julija - Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, je pripravilo okroglo mizo o osnutku zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke. Na njej so kot pomembno pridobitev izpostavili korist, ki jo otrokom prinaša hiša.