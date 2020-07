Zeleni Slovenije pod peticijo za uresničitev pravice do pitne vode zbrali več kot 5000 podpisov

Ljubljana, 15. julija - Zeleni Slovenije so v DZ danes vložili več kot 5000 podpisov podpore peticiji, s katero med drugim zahtevajo uresničitev pravice do pitne vode v praksi. Kot je v izjavi za medije poudaril predsednik stranke Andrej Čuš, je stanje na področju oskrbe s pitno vodo zaskrbljujoče, vpis pravice do pitne vode v ustavo pa je bil le floskula.