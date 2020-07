Osumljencu zasegli imitacijo pištole

Novo mesto, 15. julija - Novomeški policisti so na podlagi pridobljene odredbe sodišča v ponedeljek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca iz okolice Novega mesta ter našli pištolo, s katero je osumljenec grozil oškodovancu. Kot so ugotovili, gre za imitacijo orožja, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.