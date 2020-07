Ljubljana, 15. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti pred delovno zaporo med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru tri kilometre dolg zastoj. Potovalni čas se podaljša do 15 minut. Na dolenjski avtocesti je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški kilometer dolg zastoj. Vozila so na odstavnem pasu.