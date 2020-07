Nevladniki pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča; vladna stran kritična

Ljubljana, 15. julija - Pobudniki ustavne presoje protikoronske zakonodaje s področja gradbeništva so z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, ki se je odločilo za ustavno presojo in začasno zadržalo izvajanje spornih členov, zadovoljni. Na drugi strani so predstavniki vlade kritični, da se s tem ustavljajo številni za državo pomembni infrastrukturni projekti.