V Hongkongu ponovno uvedli stroge ukrepe za zajezitev koronavirusa

Hongkong, 15. julija - V Hongkongu so danes ponovno uvedli stroge ukrepe, kot sta socialno distanciranje, nošenje zaščitnih mask ter prepoved druženja več kot štirih ljudi, da bi omejili širjenje koronavirusa. V metropoli so namreč v zadnjih tednih zabeležili porast okužb in oblasti se bojijo, da se virus že širi med populacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.