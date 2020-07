Porabski Slovenci sedmič na pohodu do Triglava

Monošter, 15. julija - Porabski Slovenci, člani Porabskega kulturnega in turističnega društva (PKTD) Andovci, so se danes iz te najmanjše vasi v Porabju tik ob madžarsko-slovenski meji peš odpravili na štiridnevno pot proti Triglavu. To je sedmi tovrstni pohod, ki ima po navedbah organizatorjev za porabske Slovence simbolni pomen.