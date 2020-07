Plače maja glede na april nižje

Ljubljana, 15. julija - Povprečna bruto plača za maj je znašala 1892,31 evra in je bila s tem od aprilske nominalno nižja za 2,3 odstotka, realno pa za 3,2 odstotka. Povprečna neto plača je dosegla 1244,44 evra in je bila prav tako nižja od aprilske - nominalno za 1,7 odstotka in realno za 2,6 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.