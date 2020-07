Gorenje na kitajskem trgu z blagovno znamko Gu Luo Ni

Velenje, 15. julija - Gorenje krepi prisotnost na kitajskem trgu, kjer so letošnje praznovanje 70-letnice družbe izkoristili tudi kot priložnost za predstavitev znamke in njenih ključnih prednosti kitajskim potrošnikom. Tem se Gorenje približuje tudi s prilagoditvijo imena blagovne znamke za izdelke premijskega segmenta, zasnovali so jo pod imenom Gu Luo Ni.