Ljubljana, 15. julija - V torek so v Sloveniji opravili 1112 testiranj na novi koronavirus in potrdili 19 primerov, skupno tako že 1878. Hospitaliziranih je bilo 16 bolnikov s covidom-19, kar je en manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje ena oseba, eno pa so odpustili v domačo oskrbo. V torek ni umrl noben bolnik s covidom-19, je na spletu objavila vlada.