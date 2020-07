Podpora za izmenjavo študentov iz socialno šibkejših okoljih

Ljubljana, 15. julija - V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori treh programov Mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019. Skupna višina sredstev namenjenih za te programe je 9000 evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.