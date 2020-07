V hrastniškem domu starejših okuženi že štirje zaposleni

Hrastnik, 15. julija - V hrastniškem domu starejših, kjer so minuli konec tedna po izbruhu okužb z novim koronavirusom v občini, med katerimi je bila tudi ena od njihovih zaposlenih, že zaprli vrata za obiske, so po zadnjih podatkih okuženi že štirje zaposleni in dva stanovalca. Kot so sporočili iz občine, imajo tako skupno v občini 13 oseb okuženih ljudi.