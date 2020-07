V zasebnih menjalnicah na hrvaški obali občutne razlike v tečaju evra

Zagreb, 15. julija - Posamezne menjalnice ob hrvaški obali računajo tudi do 20 odstotkov provizije pri zamenjavi evrov v kune, so opozorili nekateri turisti na Hrvaškem. Ti so npr. dobili 610 kun za 100 evrov, čeprav je srednji devizni tečaj te dni približno 744 kun za 100 evrov. V menjalnicah izpostavljajo, da poslujejo skladno z zakonom, ki višine provizij ne določa.