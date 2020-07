Frankfurt/Pariz/London, 15. julija - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel z rastjo osrednjih indeksov, s čimer stara celina sledi zgledu iz Azije in New Yorka. Vlagatelji upajo na nove stimulativne ukrepe ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) in hiter razvoj cepiva proti covidu-19.