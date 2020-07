Evropska sredstva za kanalizacijski sistem v Šentjerneju in Miren-Kostanjevici

Ljubljana, 15. julija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta odvajanje in čiščenje v porečju Krke v občini Šentjernej in v porečju Soče v občini Miren-Kostanjevica. K prvemu v višini 1,2 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 566.000 evrov, k drugemu v višini 657.000 evrov pa 197.000 evrov.