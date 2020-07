Raziskava: Leta 2100 na svetu dve milijardi ljudi manj od dosedanjih ocen

Seattle, 15. julija - Svet ni pripravljen na globalni upad rodnosti in ogromen vpliv tega na družbo, svarijo znanstveniki v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Lancet. Do konca stoletja bo zaradi manjše rodnosti skoraj vsaka država zabeležila upad števila prebivalcev. Na globalni ravni bo tako leta 2100 za dve milijardi manj ljudi, kot so to doslej ocenjevali ZN.