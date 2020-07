Spotify odslej tudi v Sloveniji

Ljubljana, 15. julija - Glasbena platforma Spotify je odslej dostopna tudi v 13 evropskih državah, med katerimi je Slovenija. Skupno je navzoča v 92 državah po svetu. Glasbeni naročniški servis, podoben, kot so Apple Music, Deezer in Google Play, ponuja 50 milijonov skladb, štiri milijarde seznamov predvajanja in lokalizirane funkcije za personalizacijo glasbe.