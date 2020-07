Primorske novice: Za vodenje koprskega stanovanjskega sklada izbrali Zlatka Kuštro

Koper, 15. julija - Člani nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper so na razpisu za novega direktorja izbrali Zlatka Kuštro, poročajo Primorske novice. Za položaj so se sicer potegovali štirje kandidati in vsi so se izkazali s poznavanjem delovanja sklada in specifične problematike tega občinskega podjetja, a je bil Kuštra bolj prepričljiv.