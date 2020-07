Urednica mnenjske strani pri New York Timesu odstopila zaradi sovražne kulture

New York, 15. julija - Urednica mnenjske strani časopisa New York Times Bari Weiss je v torek odstopila s položaja in zapustila službo zaradi, kot je navedla, delovnega ozračja, ki je sovražno do vsega, kar ideološko ni levo od sredine. V odstopni izjavi je med drugim omenila nasilje kolegov, ki so jo označili za nacistko in rasistko.