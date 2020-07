Biden predstavil načrt za boj proti podnebnim spremembam

Wilmington, 15. julija - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v torek predstavil 2000 milijard dolarjev vreden načrt za boj proti podnebnim spremembam in gospodarski razvoj, s katerim bi preoblikovali in nadgradili ameriški energetski sektor in do leta 2035 prišli do ogljično nevtralne preskrbe z energijo.