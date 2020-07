Cepivo Moderne v ZDA izjemno uspešno v prvi fazi testiranja

New York, 15. julija - Cepivo proti novemu koronavirusu, ki ga v ZDA skupaj razvijata podjetje Moderna in Nacionalni inštitut za zdravje, je v prvi fazi pokazalo izjemno dobre rezultate. Cepivo je bilo v prvi fazi marca preizkušeno na 45 mladih in zdravih prostovoljcih, rezultati pa so bili objavljeni v torek v reviji New England Journal of Medicine.