Newyorške borze končale večinoma v zelenem

New York, 14. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po neenotnem začetku sklenili večinoma v zelenem, saj se vlagatelji niso zmenili za mešane rezultate velikih bank in obenem upali na več spodbudne porabe v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V rdečem je končala le cena zlata.