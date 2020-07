Srbije in Črne gore ni več na evropskem seznamu varnih držav

Bruselj/Beograd/Skopje, 14. julija - Države članice EU so zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom danes odločile Srbijo in Črno goro umakniti s seznama epidemiološko varnih tretjih držav, iz katerih je mogoče v EU potovati brez omejitev. Odločitev so sprejeli veleposlaniki članic EU, poročajo tuje tiskovne agencije.