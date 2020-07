Ministri EU o kompromisnem predlogu svežnja za okrevanje po pandemiji

Bruselj, 15. julija - Ministri EU za evropske zadeve bodo danes razpravljali o kompromisnem predlogu svežnja za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Vsa ključna odprta vprašanja glede obsega, razmerja med nepovratnimi sredstvi in posojili, pogojevanja, nacionalnih ovojnic in rabatov bodo po pričakovanjih ostala odprta do vrha unije, ki bo konec tedna.