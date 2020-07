Ljubljana, 14. julija - Osrednji indeks Ljubljanske borze SBI TOP je danes pridobil 0,6 odstotka in se oblikoval pri 867,83 točke. Vlagatelji so sklenili za 736.760 evrov prometa, večino z delnicami Krke. Njihov tečaj je zrasel za 1,2 odstotka in se povzpel na 86 evrov.