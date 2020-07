Ekscenter kreativnih praks v Novi Gorici za pospeševanje razvoja gospodarstva in družbenih inovacij

Nova Gorica, 14. julija - V Novi Gorici želijo vzpostaviti Ekscenter kreativnih praks, ki bo v prihodnosti središče pospeševanja razvoja gospodarstva in družbenih inovacij. Center, strateško umeščen v goriški in čezmejni prostor, bo ponujal priložnost razvoja novih produktov in storitev. V nekdanjem Diamond centru naj bi zaživel že v kratkem.