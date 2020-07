Teniškega turnirja v Federerjevem Baslu letos ne bo

Basel, 14. julija - Teniškega turnirja v švicarskem Baslu letos ne bo v koledarju teniške zveze ATP, poročajo švicarski mediji. Organizatorji turnirja v rojstnem kraju trenutno poškodovanega švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja so že junija zaprosili za prestavitev na leto 2021, ATP pa je danes to potrdil in ga odstranil s koledarja.