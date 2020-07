Po osmih letih podelili dve zlati olimpijski kolajni

Moskva, 14. julija - Rokoborca Rus Biljal Mahov in Iranec Komeil Gasemi bosta osem let po olimpijskih igrah v Londonu prejela zlati kolajni, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Rokoborca sta bila v Londonu leta 2012 tretja v kategoriji do 120 kilogramov, a so kasneje zaradi pozitivnih dopinških testov diskvalificirali tako dobitnika zlate kot srebrne kolajne.