Pahor bo delavcem v komunalnem gospodarstvu podelil jabolko navdiha

Ljubljana, 15. julija - Predsednik republike Borut Pahor bo zaposlenim v komunalnem gospodarstvu danes vročil repliko jabolka navdiha. Kot so sporočili iz njegovega urada, so bili zaposleni v panogi med epidemijo nepogrešljivi in dela niso odložili niti, ko je večina države obstala. "S tem so bili pomemben in zanesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb," so zapisali.