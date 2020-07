Mulahusejnović iz Maribora v Koper

Koper, 14. julija - Bosanski nogometaš Nardin Mulahusejnović je zapustil vrste Maribora in se pridružil Kopru, so sporočili na uradni spletni strani vijoličastih. Mariborčani so z 22-letnikom prekinili pogodbo, potem ko si po prihodu v Ljudski vrt v močni konkurenci v napadu ni izboril mesta v prvi enajsterici.