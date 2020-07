Na Hrvaškem priprli 21-letnega Slovenca zaradi posedovanja orožja

Zagreb/Pulj, 14. julija - Hrvaški policisti so med nadzorom prometa na območju Buzeta v hrvaški Istri v ponedeljek zgodaj zjutraj ustavili avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 21-letni slovenski državljan. V avtomobilu so našli kalašnikovko AK-47 in strelivo. Mladeniča so kazensko ovadili in danes prepeljali v pripor v Pulju.