BiH in Kosovo s po skoraj 190 novimi okužbami s koronavirusom

Sarajevo/Priština, 14. julija - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 189 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je dvakrat več kot v ponedeljek, a veliko manj kot minuli konec tedna, ko so dnevno poročali o več kot 300 okužbah. Tudi na Kosovu so v zadnjih 24 urah potrdili 187 novih okužb.