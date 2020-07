Jubilejni Exit zaradi koronavirusa odpovedan

Novi Sad, 14. julija - Praznovanja 20-letnice kultnega festivala Exit, ki so ga sprva načrtovali julija, pozneje pa upali na avgustovsko izvedbo, ne bo, so sporočili organizatorji. Kot so pojasnili, se zdravstvene razmere v državi niso umirile, kot so upali, zato ne morejo zagotoviti varne izvedbe festivala v načrtovanem terminu med 13. in 16. avgustom.