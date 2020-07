Nogometaši NFL bodo testirali protikoronski vizir in ščitnik za usta

Los Angeles, 14. julija - Vodstvo lige ameriškega nogometa NFL je v sodelovanju s proizvajalcem očal Oaklyjem zasnovalo zaščitni vizir in ščitnik za usta z luknjicami za zrak za igralce NFL. Ti bi zaščito nosili pod čeladami in s tem zmanjšali oziroma omejili možnosti širjenja novega koronavirusa med tekmami, so objavili ameriški mediji.