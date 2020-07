Novi koronavirus bo vplival na rast premoženja v Sloveniji

Ljubljana, 14. julija - Kriza zaradi covida-19 bo vplivala na rast slovenskega premoženja. To naj bi se v petih letih povečalo med tremi in petimi odstotki, a počasneje kot v srednji, vzhodni Evropi, Baltiku in v Rusiji, kjer naj bi rast znašala med štirimi in sedmimi odstotki, je povedal generalni direktor in partner Boston Consulting Group (BCG) Tomislav Čorak.