Industrijska proizvodnja območja evra in EU maja na mesečni ravni navzgor

Luxembourg, 14. julija - Industrijska proizvodnja v območju z evrom in EU se je maja, ko so članice začele rahljati ukrepe za omejitev koronavirusa, glede na april zvišala, in sicer v območju z evrom za 12,4 odstotka, v EU pa za 11,4 odstotka. Glede na maj lani je bila v območju z evrom nižja za 20,9 odstotka in v EU za 20,5 odstotka, je danes objavil Eurostat.