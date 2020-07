Tokio, 14. julija - Na Japonskem se vreme ne umirja. Zaradi hudega deževja so danes odredili evakuacijo več tisoč ljudi iz osrednje in zahodne Japonske. Vremenoslovci svarijo pred poplavami, zemeljskimi plazovi, naraslimi rekami in močnimi vetrovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.