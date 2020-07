Youtube zaprl kanale identitarcev

Dunaj, 14. julija - Po odločitvi Facebooka in Twitterja o zaprtju računov identitarcev se je sedaj tudi Googlov videoportal Youtube odločil, da bo zaprl kanale skrajno desnih identitarcev. Pri Googlu so danes potrdili, da so med drugim zaprli osebni račun avstrijskega identitarca Martina Sellnerja in še dva računa.