V prvem četrtletju tovornjaki prepeljali več blaga

Ljubljana, 14. julija - Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v letošnjem prvem četrtletju prepeljala 21,2 milijona ton blaga in opravila 5,7 milijarde tonskih kilometrov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so prepeljala za osem odstotkov več blaga in opravila za dva odstotka več tonskih kilometrov.