Primorske novice: Za januarski neuspeli rop zlatarne in druga kazniva dejanja šest let zapora

Koper, 14. julija - Petintridesetletni moški, ki je januarja letos poskušal oropati zlatarno v Kopru, je za to in več drugih kaznivih dejanj sklenil sporazum o priznanju krivde, koprsko okrožno sodišče pa mu je prisodilo enotno kazen šest let zapora, danes poročajo Primorske novice.