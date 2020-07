Pred stoto obletnico nova knjiga o koroškem plebiscitu

Celje, 15. julija - Knjižne police so bogatejše za novo knjigo o koroškem plebiscitu pred sto leti izpod peresa zgodovinarja, nekdanjega slovenskega veleposlanika v Avstriji Andreja Rahtena. Knjiga z naslovom Po razpadu skupne države obravnava dogajanje v letih 1918 in 1919 ter slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita.