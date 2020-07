V ponedeljek potrdili deset okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 14. julija - V ponedeljek so v Sloveniji opravili 1218 testiranj na novi koronavirus, potrdili so deset primerov okužbe. V bolnišnicah se še vedno zdravi 17 bolnikov s covidom-19, od tega en na oddelku za intenzivno terapijo. V ponedeljek so tri osebe odpustili iz bolnišnice, ni pa na ta dan umrl noben bolnik s covidom-19.