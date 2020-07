Odbora za zdravstvo in socialne zadeve pozvala k zagotovitvi negovalnih bolnišnic in ustreznih domov za starejše

Ljubljana, 14. julija - Člani parlamentarnih odborov za zdravstvo in socialne zadeve so danes sklenili razpravo o dogajanju v domovih za starejše v času epidemije covida-19. S sklepi med drugim vlado in pristojni ministrstvi pozivajo, naj zagotovijo negovalne bolnišnice in ustrezne domove. V razpravi je bilo sicer slišati kritike glede vodenja oz. načrtovanja sej odborov.