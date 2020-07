Holmes zaradi slabe hrane pristal v karanteni

Orlando, 14. julija - Ekipe košarkarske lige NBA so se zbrale v Orlandu, kjer se med koronavirusno pandemijo v "mehurčku" pripravljajo na nadaljevanje sezone. Potem ko so številni košarkarji tožili nad slabo kakovostjo hrane v športnem kompleksu Disney Worlda, je le Richaun Holmes šel tako daleč, da si je naročil dostavo hrane in pri tem prekršil pravila karantene.