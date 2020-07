Častno srce Sarajeva mehiškemu režiserju Michelu Francu

Sarajevo, 14. julija - Filmski festival v Sarajevu, ki bo potekal od 14. do 21. avgusta na festivalskih lokacijah in spletu, bo nagrado častno srce Sarajeva podelil mehiškemu režiserju, scenaristu in producentu Michelu Francu. Po oceni organizatorjev je eden najpomembnejših neodvisnih filmskih ustvarjalcev. Poklonili se mu bodo tudi z retrospektivo v programu Posvečeno.