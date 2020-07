Japonska razmišlja o omilitvi ukrepov za olimpijce

Tokio, 14. julija - Japonska razmišlja o omilitvi varnostnih ukrepov pri vstopu v državo za vse olimpijce in njihove spremljevalce na poletnih igrah v Tokiu, ki jih je koronavirusna pandemija prestavila za leto dni. Japonski prireditelji so skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) OI Tokio 2020 preložili na poletje 2021 - od 23. julija do 8. avgusta.