V Gorenju ob novih naročilih obljubljajo mehke metode zmanjševanja zaposlenosti

Velenje, 14. julija - V Gorenju so v zadnjih tednih pridobili večje število naročil za avgust, september in oktober, junij pa je bil prvi dobičkonosen mesec v letu. "Vodstvo Hisense Gorenje se je zato odločilo, da bomo zaradi spremenjenih poslovnih okoliščin v proizvodnem podjetju Gorenje za izboljšanje delovne učinkovitosti uporabili mehke metode," so zapisali.